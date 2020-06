Genève

Des militaires suisses engagés auprès de l'ONU

La Confédération autorise l’armée helvétique à se consacrer à la promotion de la paix à Genève. Elle sera dans un premier temps active dans le déminage humanitaire.

L’armée suisse soutient l’ONU dans sa mission de promotion de la paix depuis plus de 30 ans. Il y a actuellement 36 militaires déployés dans six différentes missions de l’ONU. Depuis 2014, des officiers suisses travaillent également au sein du siège des Nations unies à New York et, depuis 2016, à celui de l’OSCE à Vienne.