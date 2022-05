Vaud: Des militants annoncent une vague d’initiatives populaires

Le tout jeune mouvement se targue déjà de plus de 900 signataires et une centaine de bénévoles. DR

«Il y en aura en tout cas deux, peut-être cinq, ou dix… Grâce à ces initiatives populaires, on veut pouvoir discuter de propositions concrètes avec la majorité de la population», explique avec enthousiasme Steven Tamburini, ex-militant de la Grève du climat, lors du lancement de la plateforme Ag!ssons.

Le tout jeune groupe du même nom, politisé mais apartisan, a pour but rien de moins que d’être le moteur d’un changement profond de la société. Il propose aux résidents vaudois de donner leur avis sur son site internet pendant un mois sur un certain nombre de mesures concrètes destinées à répondre à l’urgence climatique, mais aussi sociale et démocratique.

«Si l’on veut éviter le pire, c’est un changement de système qu’il nous faut, analyse son camarade Victor Cannilla. Les outils sont multiples et peuvent surprendre, mais on ne peut pas voir le problème qui touche notre planète uniquement sous l’angle de la technique: il s’agit de repenser notre façon de vivre ensemble. Et on doit donc décider ensemble des priorités.»

Deux initiatives à venir, d’autres soumises à consultation

Première étape, donc: amener les gens à voter et à donner leur avis sur 18 propositions hétéroclites, qui vont de la semaine de travail de quatre jours (à salaire égal) au revenu de transition écologique en passant par une formation obligatoire pour les élus sur «les grands thèmes du XXIe siècle», des moratoires sur la 5G, la fin des exemptions fiscales pour les multinationales ou encore la taxation de la publicité. Les mesures sont inspirées de discussions avec des citoyens sur des stands ces derniers mois, de divers experts de chaque domaine ainsi que d’expériences menées dans d’autres pays.

Mi-juin, le groupe Ag!ssons compilera ces réponses pour choisir trois axes desquels tirer des initiatives populaires cantonales. En plus de ça, deux sont déjà en cours d’élaboration, concernant l’agriculture et l’alimentation ainsi que la création d’une chambre citoyenne parmi les institutions politiques vaudoises.