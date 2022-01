Canton de Berne – Des militants antimesures Covid se lancent en politique

Un bide en Suisse romande?

Pour l’instant, le site internet du mouvement répertorie des sections à Zurich, Berne, Zoug, Schwytz, Argovie, Nidwald, St-Gall et Thurgovie. Le 11 janvier dernier, Aufrecht indiquait à «20 Minuten» qu’il avait l’ambition d’être présent dans tout le pays lors des élections à venir, y compris en Suisse romande et au Tessin. Sur le site du mouvement, on ne trouve pas une trace de groupements créés hors de la Suisse alémanique. Rien ne semble se dessiner non plus en vue des élections cantonales vaudoises du 20 mars prochain. Nous avons essayé de contacter des membres de Aufrecht Schweiz mercredi pour savoir si des sections se créaient en Suisse romande, mais nous n’avons pas encore obtenu de réponse.