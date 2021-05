Climat - Des militants, assis au milieu de la route, bloquent le trafic

1 / 7 À Lausanne, la police n’a pas tardé à intervenir. Lecteur reporter Les activistes ont été dénoncés pour infraction à la LCR. Lecteur reporter A Genève, de nombreux passants se sont arrêtés pour observer. Lecteur-reporter

Samedi vers 15h, trois activistes se sont simultanément assis sur la chaussée à différents endroits de Lausanne, dans le but de stopper la circulation. «Il y en avait un à la rue Centrale, un autre à l’avenue Benjamin-Constant, et un troisième devant le Palace, à la rue du Grand-Chêne, a détaillé la police lausannoise. Nous les avons rapidement délogés et amenés à l’hôtel de police. Ils seront dénoncés pour infraction à la loi sur la circulation routière. Les démarches administratives usuelles terminées, ils ont étaient libres de partir.» Il s’agissait de deux jeunes hommes et d’une femme de près de 60 ans, tous domiciliés dans la région. Leur action a provoqué quelques légers bouchons, «mais pas de grosses perturbations», commente la police.

Des scènes identiques se sont également produites dans sept autres villes de Suisse. Notamment à Genève (rue de Carouge, rond-point de Plainpalais et Rive), mais aussi à Morat, Delémont, Berne, Bâle, Zurich et Coire. Ces actions ont été revendiquées par Exctinction Rebellion. Elles ont mobilisé une trentaine de militants en tout. L’opération était baptisée «Rebellion Of One».

A chaque fois le mode opératoire a été le même. Une femme ou un homme, portant un panneau, s’est assis sur la chaussée. «Chacun a ainsi exprimé sa détresse face à la crise climatique et l’inaction des pouvoirs politiques», a expliqué Anaïs Tilquin, porte-parole d’Extinction Rebellion Suisse.

«J’ai ressenti beaucoup de bienveillance»

Vincent a pris place au milieu de la rue de Carouge, au centre-ville de Genève. «Je me sens plus vulnérable face aux mesurettes politiques qu’assis sur une route», a-t-il assuré. Il entendait pour sa part attirer l’attention sur les famines grandissantes qui résultent du dérèglement climatique. La réaction des passants et des conducteurs a été globalement positive, selon lui: «J’ai ressenti beaucoup de bienveillance, les gens sont venus discuter avec moi. Il y a bien eu des voitures qui m’ont contourné en montant sur le trottoir; mais des automobilistes et des scootéristes se sont arrêtés et se sont informés de mon action».