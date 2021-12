Lausanne (VD) : Des militants climatiques s’en sortent avec une amende symbolique

Après avoir répandu du charbon dans la succursale d’UBS à Saint-François, les prévenus repartent avec une amende de «pur principe» et sans inscription au casier judiciaire.

La plainte d’UBS pour violation de domicile et dommages à la propriété a été jugée non valide: l’entité de la banque qui a saisi la justice n’était pas habilitée à agir dans ce cas. Au jugement, les militants écopent ainsi d’une «amende de pur principe», d’un montant de 100 francs pour la participation à une manifestation non autorisée et 200 francs de frais. À part une militante condamnée pour d’autres actions, les prévenus repartent sans inscription au casier judiciaire.