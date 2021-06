Vaud : Des militants de la Grève du climat réveillés par la police

La Police Fédérale, sous mandat du MPC, a perquisitionné les logements de trois militants et a saisi des ordinateurs, et téléphones, avant de les emmener au poste. Le mouvement dénonce une violation de la liberté d'expression.

«J'ai été réveillé par 7 agents de police dans mon salon au petit matin. Ils ont saisi mon ordinateur et mon téléphone, me laissant dans l'incapacité de travailler et de joindre mes clients pendant 6 jours ! Tout cela pour un appel à la grève militaire qui a eu lieu lorsque que je n'étais même plus impliqué à la Grève du Climat...». C’est le témoignage d’un des trois militants de la Grève du Clima t Vaud qui a reçu au petit matin du 26 mai la visite de la police fédérale, suite à une lettre ouverte.