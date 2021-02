Allié socialiste visé aussi

Plus étonnant, certaines pancartes publiques du Parti socialiste ont subi le même outrage: on y voit le syndic Grégoire Junod recouvert d’un sticker appelant à voter EAG. Le malaise est d’autant plus gros dans ce cas de figure que cette coalition de partis d’extrême gauche est composée principalement de SolidaritéS et du Parti ouvrier populaire (POP). Or, ce dernier participe à l’Exécutif de Lausanne grâce à son apparentement il y a 5 ans sur la liste commune PS-Verts-POP. Et surtout, ce même POP est de nouveau en lice pour la Municipalité avec les socialistes et un certain… Grégoire Junod.