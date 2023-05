Des militants du climat ont manifesté devant l’université de Bâle

Une scène ouverte, des tentes et une cuisine mobile ont été installées sur place.

Ce lundi matin, une trentaine d’étudiants de l’Université de Bâle ont occupé la Petersplatz devant leur établissement. Ils y ont installé un petit village de tentes, une scène ouverte et une cuisine mobile. Le tout s’accompagne de banderoles sur lesquelles on peut lire «Consommez en respectant le climat». Par cette occupation, les activistes – qui appartiennent au mouvement «End Fossil: Occupy!» – appellent l’université à en faire davantage pour la justice climatique et à attirer l’attention sur l’urgence de sortir de l’ère des énergies fossiles.