Bâle : Des militants du PKK en viennent aux mains lors d’une fête pour enfants

Une bagarre générale a éclaté dimanche en plein centre de Bâle et fait des blessés. Cinq personnes ont été arrêtées.

Les autorités ont ouvert une procédure pénale, notamment pour suspicion d’agression et de coups et blessures, et enquête à présent sur les circonstances exactes de cette bagarre. Les personnes susceptibles de fournir des informations utiles sont priées de prendre contact avec la police. Cette dernière appelle également les témoins qui auraient filmé la scène à lui envoyer des vidéos.