Venezuela : Des militants d’une ONG arrêtés et inculpés de «terrorisme»

Trois militants d’une ONG, spécialiste de la zone frontalière avec la Colombie où se déroulent des combats depuis mars, ont été inculpés au Venezuela samedi.

Les trois militants de l’ONG vénézuélienne de défense des droits humains Fundaredes, critique du pouvoir et spécialiste de la zone frontalière avec la Colombie où se déroulent des combats depuis mars, ont été inculpés de «terrorisme», ont annoncé leurs avocats samedi au lendemain de leur arrestation.

Le directeur de l’ONG Javier Tarazona, devenu un personnage médiatique important ces derniers mois au Venezuela, et ses deux collègues Rafael Tarazona et Omar Garcia ont été inculpés de «trahison à la patrie, terrorisme et incitation à la haine», a affirmé l’avocate Stefania Migliorini dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux par l’ONG Foro Penal, spécialiste des «prisonniers politiques».