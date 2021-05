Royaume-Uni : Des militants écologistes bloquent des dépôts de McDonald’s

Des défenseurs de la cause animale ont lancé samedi une action de blocage de l’approvisionnement des restaurants McDonald’s en Angleterre.

Des défenseurs des animaux et de l’environnement ont bloqué samedi plusieurs centres de distribution au Royaume-Uni de la chaîne américaine de restauration rapide McDonald’s, affirmant que cela affectera 1300 restaurants. «Nous faisons cela pour mettre fin à la misère de la restauration rapide qui provoque l’obésité, détruit l’Amazonie et réchauffe la planète» a expliqué sur Twitter Animal Rebellion, le groupe à l’origine de cette action qui vise quatre centres de distribution en Angleterre à Coventry (centre), Manchester (Nord), Basingstoke (Sud) et Hemel Hampstead près de Londres. Animal Rebellion a annoncé vouloir rester au moins 24 heures sur les sites visés.