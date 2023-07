Espagne: Des militants écologistes bouchent des trous de golf

«Golf fermé pour cause de justice climatique»

Des membres du collectif Extinction Rebellion, connu pour ses actions coup-de-poing, ont bouché, à la faveur de l’obscurité, les trous de golfs au Pays basque, en Navarre (nord), à Barcelone (nord-est), à Madrid, à Valence et sur l’île d’Ibiza (est), selon un communiqué. Ils entendaient ainsi dénoncer «le gaspillage d’eau pendant une des pires sécheresses que l’Europe ait connues». Après avoir bouché les trous avec du ciment, ils ont laissé des banderoles sur lesquelles on pouvait lire: «Alerte sécheresse! Golf fermé pour cause de justice climatique».