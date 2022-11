Londres : Des militants écologistes occupent un restaurant trois étoiles

«Parmi les plats, on trouve du veau et du steak, qui font partie des aliments ayant la plus grosse empreinte carbone et qui utilisent le plus de terres» pour l’élevage, a critiqué Animal Rebellion. Le restaurant a dû fermer plus tôt samedi soir, les militants refusant de quitter les lieux. C’est «le parfait exemple» de l’inégalité au Royaume-Uni, a dénoncé Lucia Alexander, une infirmière de 39 ans qui a participé à l’occupation du restaurant.