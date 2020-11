Dans la province de Cabo Delgado, au nord du Mozambique, des militants islamistes ont attaqué plusieurs villages ces derniers jours, décapitant plus de 50 personnes, ont déclaré lundi les médias d’Etat et la police, cités par la BBC. «Ils ont mis le feu aux maisons et ont pourchassé les villageois qui avaient fuit dans les bois avant de commencer leur action macabre», a souligné un policier lors d’une conférence de presse, selon la presse locale.