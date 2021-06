France : Des militants jugés pour leur intrusion dans une centrale

En février dernier, une trentaine de détracteurs du nucléaire s’étaient introduits au Tricastin. Ils sont jugés ce mardi ainsi que Greenpeace en tant qu’ONG.

À leur arrivée au palais de justice, les 12 femmes et 21 hommes, âgés de 28 à 70 ans et venus des quatre coins de la France, ont été applaudis par une cinquantaine de personnes rassemblées devant le bâtiment.

«Relaxe pour les activistes de Greenpeace», réclamait une pancarte. «On assume cette action menée il y a un an et demi mais on ne devrait pas être là», a déclaré au micro Jean-François Julliard, directeur général de l’ONG de défense de l’environnement, jugeant «scandaleux» que des «lanceurs d’alerte» soient ainsi poursuivis.

«Tous les dix ans, on la contrôle du sol au plafond et surtout, on l’améliore pour atteindre un niveau de sûreté toujours plus haut, proche des nouveaux réacteurs», a affirmé le groupe. Dans le cas du Tricastin, «nous avons déjà réalisé la visite décennale des 40 ans du réacteur n°1 et celle du réacteur n°2 est en cours», a précisé EDF.