Urgence climatique - Des militants perturbent l’assemblée générale du Credit Suisse

L’assemblée générale de Credit Suisse se tenait vendredi à Horgen (ZH). Alors que les hauts dirigeants de la banque et les actionnaires se réunissaient pour la fin de l’ère Rohner (lire encadré), des activistes climatiques ont fait irruption sur le site.

Certains se sont dirigés vers l’entrée du complexe en arborant des banderoles où l’on pouvait lire «Human rights now» (droits humains maintenant) ou «Our house is on fire» (notre maison est en feu), par exemple. Au même moment, d’autres militants sont montés sur le toit du bâtiment pour y dérouler une bannière et déclencher plusieurs alarmes sonores. Ils ont été arrêtés par des agents de sécurité.