Thaïlande : Des militants pro-démocratie ciblés par Pegasus

Plus d’une vingtaine de militants pro-démocratie impliqués dans les manifestations de 2020 et 2021 contre le gouvernement thaïlandais, ont été pris pour cible par le logiciel d’espionnage controversé Pegasus, a indiqué lundi, une ONG locale de défense des droits de l’homme. Leurs téléphones ont été piratés entre «le 21 octobre 2020 et le 19 novembre 2021», selon le rapport d’iLaw, co-rédigé avec DigitalReach et Citizen Lab, durant une période de forte agitation politique dans le royaume.