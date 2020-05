Lausanne

Des militants s’approprient un immeuble pour y créer un lieu d’accueil

Le bâtiment vide depuis une décennie à Bel-Air a été la cible d’une occupation ce vendredi par des militants, notamment issus de la Grève du Climat. Objectif: créer des lits pour les sans-abris et un lieu culturel auto-géré.

Dans un communiqué envoyé en fin d’après-midi, la Grève du climat Vaud indique soutenir et participer à cette action. Le rapport avec la lutte climatique n’étant pas évident, l’organisation explique qu’elle défend «un changement radical vers une société plus écologique, sociale et solidaire, qui ne laisse ni l’environnement ni les humain·e·s de côté». L’organisation critique par ailleurs l’exécutif cantonal et municipal qu’il estime être faussement de gauche, et qui laisse des gens dormir dans la rue.