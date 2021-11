Votations 28 novembre : Des milliardaires ont collecté 1,3 million contre la loi Covid

Le comité «santé et liberté» qui regroupe quelques grands entrepreneurs et noms de la finance en Suisse a investi de gros moyens dans la campagne contre la loi Covid.

Souvent l’argent dépensé par les partisans ou les opposants à des votations fédérales reste un mystère. Mais une entrepreneuse a levé le voile, jeudi, pour Inside Paradeplatz. Dans une interview accordée au portail financier, Simone Wietlisbach a en effet révélé que le comité «santé et liberté» avait collecté 1,3 million de francs pour financer la publicité contre la loi Covid soumise au peuple le 28 novembre.

Un comité qui compte d’autres personnes fortunées, selon la Basler Zeitung jeudi. Ainsi on y trouve par exemple l’ex-conseiller national UDC Claudio Zanetti, l’entrepreneur et professeur d’économie Martin Janssen ou encore Rahel Blocher. La milliardaire détient 70 % des parts d'Ems-Chemie avec ses sœurs Magdalena Martullo et Miriam Baumann.