Faute de soins – Des milliers d'Américains ont mal aux dents

États-Unis : Plus de 20 millions d’Américains n’ont pas pu se payer le dentiste en 2020

Les programmes publics de santé pour les personnes à faibles revenus ne couvrent pas les soins dentaires. Résultat: 68% d’Afro-Américains et 61% de Latinos ne peuvent se les payer.

«Ils choisissent entre soigner leurs dents et payer leurs factures, leur plein d’essence, leur nourriture ou leur loyer», explique la directrice de Mission of Mercy, une organisation caritative chrétienne qui offre des soins dentaires et médicaux gratuits aux Américains défavorisés dans plusieurs États.

Le vaste plan de dépenses sociales du président Joe Biden incluait à l’origine le remboursement des soins dentaires pour les bénéficiaires du programme public de santé Medicare, destiné aux seniors et aux handicapés. Mais, face à la résistance de l’opposition républicaine et de certains élus démocrates, la proposition a été écartée du plan.

Plusieurs milliers de dollars pour un plombage

Selon une étude récente de la fondation Kaiser Family, 24 millions d’Américains, soit près de la moitié des bénéficiaires de Medicare, n’ont pas de couverture dentaire. Les assurances privées peuvent être très coûteuses et les frais dentaires sont excessivement chers si les patients paient eux-mêmes: plusieurs centaines de dollars pour un contrôle de routine, et jusqu’à plusieurs milliers pour un plombage.

Près de la moitié des patients Medicare ne sont pas allés chez le dentiste en 2020, souligne la fondation Kaiser. Ce taux est encore plus élevé parmi les minorités: il s’élève à 68% pour les Afro-Américains et 61% pour les Hispaniques.

Effets aussi psychologiques

«Quand les gens se font mettre des prothèses, voir leur fierté de pouvoir sourire, c’est déchirant», affirme Randi Abramson, responsable médicale pour Bread for the City. «Ils sont stupéfaits, ils ont plus confiance en eux, ils peuvent de nouveau sourire. Et ça fait une différence énorme dans la vie de quelqu’un», ajoute-t-elle.