Coronavirus

Des milliers d'employés de la Norwegian au chômage

Le bilan est déposé pour quatre filiales. En Suède, au Danemark, en Finlande, en Espagne, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, 1571 pilotes et 3134 membres d'équipage se retrouvent au chômage.

La compagnie à bas coûts Norwegian Air Shuttle, en grandes difficultés financières, a annoncé lundi la mise en faillite de quatre filiales en Suède et au Danemark, une décision qui privera d'emploi quelque 4700 pilotes et membres d'équipage.

Le dépôt de bilan de ces filiales regroupant une grande partie des personnels de la compagnie mettra au chômage 1571 pilotes et 3134 membres d'équipage en Suède, au Danemark, en Finlande, en Espagne, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis.

«L'impact que le coronavirus a eu sur l'industrie du transport aérien est sans précédent», a expliqué le directeur général, Jacob Schram, dans un communiqué. «Nous avons fait notre possible pour éviter d'avoir à prendre cette décision de dernier recours et nous avons demandé d'avoir accès à une aide gouvernementale en Suède et au Danemark», a-t-il ajouté.