États-Unis

Des milliers d’abonnés TikTok auraient saboté le meeting de Trump

La moitié de la salle était vide lors du meeting du président américain, ce week-end en Oklahoma. Des milliers d’internautes auraient œuvré en ce sens.

Donald Trump affirmait qu’il serait grandiose, mais son premier meeting organisé ce week-end à Tulsa (Oklahoma) s’est avéré très décevant: sur les 19’000 places qu’abrite le BOK Center, seules 6200 étaient occupées. Dans une contre-offensive lancée dimanche, l’équipe du président américain a expliqué que cette faible affluence était la faute aux manifestants et aux médias.

Les raisons de ce fiasco commencent cependant à s’éclaircir. Il semblerait en effet que des milliers d’internautes aient œuvré pour saboter le meeting de Donald Trump, rapporte le «New York Times» . C’est en tout cas ce qu’a affirmé la députée démocrate Alexandria Ocasio-Cortez dimanche sur Twitter: «En réalité, des adolescents sur le réseau TikTok se sont joués de vous en inondant la campagne de Trump de fausses réservations de tickets pour vous faire croire qu’un million de gens voulait voir votre suprémaciste blanc et vous forcer à réserver un stade pendant le Covid», a-t-elle écrit.

Difficile de quantifier l’impact réel que cette opération de sabotage a eu sur le meeting de Trump. Mais les abonnés de TikTok n’ont pas été les seuls à se liguer contre l’événement, organisé pendant les commémorations de la fin de l’esclavage et, qui plus est, dans une ville encore marquée par un des pires massacres raciaux de l’histoire américaine. La vaste communauté des fans de K-Pop, musique qui cartonne en Corée du Sud, lutte en effet depuis plusieurs semaines pour le mouvement «Black Lives Matter».

Selon Elijah Daniel, les deux communautés sont alliées et savent comment diffuser très rapidement une information. «Ils connaissent tous les algorithmes et savent comment ils peuvent booster les vidéos pour arriver là où ils veulent», explique-t-il.

L’équipe de Donald Trump rejette fermement l’hypothèse d’un sabotage massif. Dimanche, le directeur de campagne a expliqué que ses équipes vérifiaient tous les numéros de téléphone et que les entrées étaient attribuées par ordre d’arrivée. Le manque de public s’explique par la couverture des médias tentant de décourager les gens à venir «à cause du Covid et des manifestants», a martelé Brad Parscale.