États-Unis

Des milliers d’Américains défilent pour commémorer la fin de l’esclavage

Il y a 155 ans, le 19 juin 1865, les derniers esclaves américains étaient libérés au Texas. Cette année, on célèbre le «Juneteenth» dans un contexte de prise de conscience du racisme anti-noir.

À travers des rassemblements festifs ou des défilés, des milliers d’Américains ont commémoré vendredi le 155e anniversaire de l’abolition de l’esclavage, dans un contexte de tensions et de prise de conscience des discriminations et du racisme subis par la communauté noire.

«Je suis une femme noire, je vis dans ce pays depuis 20 ans et je suis là pour dire que les vies noires comptent, celles de mes enfants et de mes frères, pour que l’on puisse vivre dans un pays sûr», confie à l’AFP Tabatha Bernard, 38 ans et originaire de Trinidad-et-Tobago, dans l’imposant cortège de New York.

Enseigner l’histoire

«Amusez-vous bien»

S'il a dénoncé les morts de George Floyd et Rayshard Brooks, Donald Trump a surtout concentré ses prises de parole sur les manifestants, appelant régulièrement à «la loi et l’ordre».

Soixante ans après le mouvement pour les droits civiques, la minorité noire (13% de la population) reste la grande oubliée de la prospérité. Plus pauvre et en moins bonne santé, elle est sous-représentée au niveau politique et surreprésentée dans les prisons. La crise du coronavirus et l’arrêt de l’économie ont provoqué une hausse du chômage pour les Noirs américains qui, en occupant de nombreux emplois jugés essentiels, sont plus exposés que les autres au Covid-19.