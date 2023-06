Argentine: Des milliers d’Argentines dans les rues contre les violences machistes

«Nous sommes le cri de celles qui n’ont plus de voix», peut-on lire sur l’une des centaines de banderoles des manifestantes rassemblées devant le Parlement argentin, dans un pays où 252 féminicides ont été commis en 2022, selon les derniers chiffres officiels. Cette année, la marche a également mis l’accent sur les inégalités économiques subies par les femmes, les considérant comme une forme de violence et un carcan empêchant de sortir de situations violentes.

«J’ai passé 47 ans avec un mari qui était violent et abusif envers moi, ce sont d’autres femmes qui m’ont aidée à partir et j’ai réussi à lui faire quitter la maison. J’ai 70 ans et je vis heureuse depuis un an», explique à l’AFP Raquel Miranda, une retraitée qui se considère comme une «survivante». Elle distribue aux plus jeunes des brochures contenant les coordonnées de «groupes de soutien féministes, car pour s’en sortir, il faut demander de l’aide», dit-elle.