Crise sanitaire en Suisse

Des milliers de bénévoles sont venus en aide aux personnes à risque

Durant la crise, plus de 1200 groupes d’entraide ont prêté main forte à la population. Quatre mois après sa création, la plateforme qui permettait de garantir leur synergie, passe le témoin à la Croix-Rouge suisse

Bloquées chez elles à cause du coronavirus, les personnes âgées ou à risque n'en ont pas pour autant été oubliées du reste de la population. Des centaines de milliers de bénévoles, répartis dans plus de 1200 groupes d'entraide, leur ont fait les courses, acheté leurs médicaments ou encore sorti leur chien.

Réunis sur la plateforme aide-maintenant.ch, les groupes sont apparus dans toute la Suisse, même si l'accès a été plus difficile au Tessin, indique le coordinateur romand Corentin van Dongen à Keystone-ATS. La Suisse romande dispose elle d'entre 200 et 250 groupes, principalement autour de la région lausannoise. Les cantons de Genève et Fribourg sont également bien pourvus.