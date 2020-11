Manifestation : Des milliers de Chiliens demandent la démission du président

La police a dispersé samedi une manifestation de plusieurs milliers de personnes réclamant la démission de Sebastián Piñera.

Des milliers de personnes ont manifesté vendredi à Santiago du Chili, réclamant la démission du président conservateur Sebastián Piñera, dans un contexte de résurgence des protestations et des violents affrontements avec la police.

La police a utilisé des gaz et des canons à eau pour disperser des groupes d’hommes cagoulés qui leur jetaient des pierres et ont incendié des arrêts de bus. Des dizaines de manifestants ayant respiré les produits chimiques vomissaient et s’effondraient sur le sol, ont constaté des journalistes de l’AFP.