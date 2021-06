Colombie : Des milliers de Colombiens à nouveau dans les rues

Les manifestants exigent toujours la fin de la répression policière et des politiques publiques plus solidaires face à l’impact économique de la pandémie.

Descendus dans les rues de plusieurs villes, les manifestants exigent notamment la fin de la répression policière et des politiques publiques plus solidaires face à l’impact économique de la pandémie de Covid-19, qui a plongé 42% des 50 millions d’habitants de ce pays dans la pauvreté.

A Bogota, des indigènes ont en outre tenté de renverser les statues de Christophe Colomb et de la reine Isabel «La Catholique», situées sur une avenue menant à l’aéroport international El Dorado. «Nous voulons ici dénoncer ces crimes contre l’humanité d’il y a plus de 500 ans, qui continuent à être commis aujourd’hui. Les façons de gouverner et de réprimer le peuple restent les mêmes», a déclaré à l’AFP Edgar Velasco, un amérindien de 36 ans, qui protestait près des statues dont les abords étaient bouclés par la police.