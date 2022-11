Ville de Genève : Des milliers de fans de sports urbains ont sué à la Jonction

Il y a eu du beach-volley, du padel, du basket ou encore du skate. Dans les halles de la Jonction, entre juin et octobre de cette année, le projet L’Asphalte a attiré quelque 26’000 amateurs de sports urbains, surtout des jeunes. Dans un communiqué publié mardi, la Ville de Genève s’est réjouie du «vif succès» rencontré par la manifestation, qui avait lieu les mercredis et les week-ends. Gratuite et en libre accès, elle a aussi proposé des initiations, des démonstrations et des tournois.