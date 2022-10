Etats-Unis: Des milliers de femmes manifestent pour le droit à l’avortement

États-Unis : Des milliers de femmes manifestent pour le droit à l’avortement

De nombreuses manifestantes arboraient des brassards et des foulards verts, couleur de ralliement des pro-IVG.

Des milliers de personnes ont manifesté samedi dans plusieurs villes des États-Unis, dont Washington, pour appeler à défendre le droit à l’avortement, dynamité au niveau fédéral cet été par la Cour suprême, et à faire déferler une «vague bleue» démocrate lors des élections de mi-mandat dans un mois.

«Nous n’irons pas en arrière», ont scandé les manifestants, en majorité des femmes, en brandissant des pancartes appelant à un «tsunami féministe» et à «voter pour sauver les droits des femmes» face à l’offensive conservatrice.

«Votez»

«La majorité d’entre nous est prête à sortir et à se battre pour la démocratie et pour le droit des personnes à disposer de leur corps, femmes et hommes», a déclaré de son côté Kimberly Allen, 70 ans, pour qui les résultats des élections de mi-mandat du 8 novembre seront décisifs en matière de protection des droits.