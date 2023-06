Des milliers de fidèles en haut d’un volcan actif pour des sacrifices rituels

Ils y jettent du bétail, de la nourriture et d’autres offrandes dans son cratère fumant lors d’une cérémonie religieuse séculaire.

Des milliers de fidèles hindous ont escaladé lundi un volcan indonésien actif pour jeter du bétail, de la nourriture et d’autres offrandes dans son cratère fumant lors d’une cérémonie religieuse séculaire. Sur le mont Bromo, à plus de 800 kilomètres à l’est de Jakarta, les fidèles ont porté sur leur dos des chèvres, des poulets et des légumes jusqu’à son sommet dans le cadre du festival Yadnya Kasada. Chaque année, des membres de la tribu Tengger des hautes terres environnantes se rassemblent au sommet du volcan pour s’attirer les grâces des dieux.