environnement : Des milliers de Français marchent pour le climat

À Paris, mais aussi à Rennes ou encore à Besançon, des manifestants ont réclamé dimanche au gouvernement une loi climat plus ambitieuse.

Plusieurs milliers de Français sont de nouveau dans la rue dimanche pour réclamer une plus grande ambition écologique, au moment où la promesse présidentielle d’un référendum pour inscrire le climat dans la Constitution semble avoir pris du plomb dans l’aile.

L’Élysée a eu beau assurer que la mesure n’était pas enterrée, écologistes, partis de gauche et syndicats, qui manifestent dimanche dans plusieurs villes de France pour dénoncer «un rendez-vous raté pour le climat», y ont vu une preuve de plus des reniements de l’exécutif.

La manifestation parisienne, qui doit rejoindre la place de la Bastille derrière une banderole «Loi climat = échec du quinquennat», était plus clairsemée que celle organisée le 28 mars dans la capitale. Au niveau national les organisateurs avaient ce jour-là revendiqué 110’000 manifestants partout en France (44’000 selon la police).

«Il s’agit de continuer à dénoncer le manque d’ambition de la loi climat et, depuis ce matin, l’abandon quasi certain du référendum qui constitue une reculade de plus», a résumé Cyril Dion, garant de la Convention citoyenne pour le climat (CCC), présent dans le cortège parisien parti à 14 h de la place de la République.

Dénonçant «un nouvel engagement sur l’écologie renié par Emmanuel Macron et LREM, et sans doute l’un des plus importants», le député écologiste Matthieu Orphelin a jugé que «le gouvernement manœuvrait pour que le processus n’aille pas au bout, refusant toute concertation avec le Sénat».