Espace : Des milliers de galaxies pouponnières d’étoiles révélées

Des images spectaculaires de l’Univers dit «jeune», environ un milliard d’années après le Big Bang, ont été capturées par le radiotélescope européen LOFAR.

Un temps de pose dix fois plus long

Jusqu’à des distances, et donc à des âges, où l’Univers était encore jeune. Avec un signal émis par les objets détectés les plus lointains, quand l’Univers n’avait qu’un milliard d’années. Il compte aujourd’hui environ 13,8 milliards d’années.

Mieux appréhender l’évolution de l’Univers

«Ce qui donne des résultats beaucoup plus fins, comme une photo prise dans l’obscurité, où plus on pose longtemps, plus on peut distinguer des choses» difficiles à voir, précise Cyril Tasse.