Mouvement social : Des milliers de Grecs manifestent contre un projet de loi sur le travail

D’importants défilés ont eu lieu jeudi à Athènes et Thessalonique pour protester contre une future loi qui veut flexibiliser les horaires de travail.

Des milliers de manifestants ont défilé jeudi en Grèce contre une nouvelle loi sur le travail alors qu’une grève nationale de 24 heures perturbait transports et services publics.

Plus de 16’000 personnes ont pris part à plusieurs défilés, à Athènes, organisés par l’opposition de gauche, les partis communiste et socialiste ainsi que les syndicats, selon la police.

Les détracteurs de ce projet de loi, qui sera soumis au vote du Parlement la semaine prochaine, estiment qu’elle va promouvoir des horaires de travail plus flexibles, «un esclavage des temps modernes».

Ferries et trains à l’arrêt

Le mouvement social a mis à l’arrêt ferries et trains, obligé à reprogrammer des vols et paralysé la plupart des transports publics à Athènes. Les services publics ne fonctionnaient pas, tout comme les médias publics.

Le gouvernement assure que la réforme introduit une flexibilité facultative des heures de travail, fixe des règles sur le travail à distance et prévoit des garanties contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail.

Jusqu’à 10 h de travail par jour

Le ministre du Travail, Kostis Hatzidakis, a souligné que les nouvelles règles allaient permettre au personnel de négocier avec la direction la possibilité de travailler plus d’heures pendant une partie de l’année et de prendre ensuite plus de congés.