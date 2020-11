Thaïlande : Des milliers de lycéens dans la rue pour une réforme de l’école

Une importante manifestation pour réclamer une réforme du système scolaire conservateur a eu lieu samedi dans le centre de Bangkok. L’égalité des sexes faisait partie des revendications des lycéens.

Des milliers de lycéens ont manifesté samedi à Bangkok pour demander une réforme du système scolaire et davantage de démocratie.

Plusieurs milliers de lycéens se sont rassemblés samedi dans le centre de Bangkok pour demander une réforme du système scolaire et soutenir leurs aînés qui réclament la démission du Premier ministre et une réforme de la monarchie en Thaïlande.

Enhardis par le mouvement pour plus de démocratie qui secoue ce pays depuis l’été, ces jeunes ont organisé leur propre groupe, les «Bad Students». Refonte des programmes, assouplissement des règles, égalité, droit à la parole: leurs revendications ébranlent tous les piliers de l’éducation ultra-conservatrice dans le royaume.

Les établissements suivent des normes vestimentaires très strictes, queue-de-cheval et ruban dans les cheveux obligatoires pour les filles et coupe militaire pour les garçons.

Égalité des sexes

On se moque de moi, «les professeurs me disent que j’ai l’air trop féminin», a relevé de son côté Tian, 16 ans, qui veut être capable de pouvoir librement revendiquer son homosexualité.

Puissante monarchie

Les manifestants demandaient aussi, comme leurs aînés étudiants, une réforme de la puissante monarchie et le départ du Premier ministre, Prayut Chan-O-Cha, issu du coup d’État de 2014.

Prayut Chan-O-Cha a durci le ton vendredi, avertissant que «le gouvernement allait faire appliquer toutes les lois», même potentiellement celle sur le lèse-majesté qui punit de jusqu’à 15 ans de prison toute diffamation envers le roi et n’est plus utilisée depuis quelques années. «Les limites ont maintenant été dépassées», a-t-il ajouté.

Blessées par balle

La veille, six personnes ont été blessées par balle au cours d’affrontements entre personnes militant pour plus de démocratie, forces de l’ordre et ultra-royalistes, une escalade inédite de la violence depuis le début de la contestation.