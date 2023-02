Pérou : Des milliers de manifestants à Lima

Syndicats de paysans, organisations civiles et mouvements étudiants venus des régions andines de Cusco et Puno, dans le sud du pays, ainsi que des habitants de la capitale Lima ont convergé vers la Plaza Dos de Mayo pour exiger, à nouveau, la démission de Dina Boluarte et la dissolution du Parlement. À la nuit tombée, la police a fait usage de gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants qui avançaient vers le Parlement et le Palais du gouvernement. Les protestataires, munis de casques et boucliers artisanaux, ont affronté les forces de l’ordre en tirant notamment des feux d’artifice.