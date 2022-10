Iran : Des milliers de manifestants condamnent l’attentat de Chiraz

Des milliers de personnes ont participé vendredi à des manifestations à Téhéran et dans plusieurs villes iraniennes, pour condamner un attentat «terroriste» revendiqué par le groupe jihadistes Etat islamique (EI) ayant visé mercredi un sanctuaire musulman chiite à Chiraz, tuant au moins 15 personnes.

Une organisation par le régime

Lors de ces rassemblements, les participants étaient répartis entre des femmes vêtues du tchador ou portant un foulard, et des hommes et des jeunes d’âges différents, qui ont scandé «Mort à l’Amérique» et «Mort à Israël», ennemis jurés de l’Iran.