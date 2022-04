Suisse : Des milliers de manifestants contre la guerre en Ukraine

Samedi, quelque 10’000 personnes sont descendues dans la rue pour protester contre le conflit en Ukraine.

Des milliers personnes ont manifesté samedi à Berne, malgré une tempête de neige inhabituelle pour la saison, pour exiger la fin de la guerre dévastatrice de la Russie en Ukraine . Ils étaient environ 10’000 à défiler selon les organisateurs, formant une forêt de drapeaux aux couleurs bleu et jaune de l’ Ukraine et de l’arc-en-ciel du mouvement pacifiste.

«Je suis Russe, je suis contre la guerre. Poutine est un meurtrier», ou encore «Je suis Russe, je soutiens l’Ukraine», pouvait-on lire sur des pancartes. «Nous sommes tous des civils ukrainiens», disait la banderole tenue par une femme emmitouflée dans un manteau d’hiver et bonnet de laine, se dirigeant vers le siège du gouvernement et du parlement suisses.

«Cette guerre ne laisse personne indifférent»

Un signal fort selon Benoit Gaillard, un responsable de l’union des syndicats suisses: «On a réussi à montrer que cette guerre ne laisse personne indifférent même après bientôt 40 jours de conflit». «Nous avons besoin que tout le monde soit solidaire avec nous», explique Hanna Perekhoda, étudiante ukrainienne à l’université de Lausanne et membre du comité de soutien Suisse-Ukraine.

«L’Ukraine protège l’Europe, protège la démocratie et le monde contre la dictature autoritaire de Vladimir Poutine», dit-elle à l’AFP. «Les oligarques russes ont leur argent ici en Suisse, dans les banques suisses, la Suisse est donc un endroit clé pour arrêter cette guerre». Le but est de pousser la Suisse à s’engager activement dans des efforts pour obtenir un cessez-le-feu et un retrait complet des forces russes, selon les organisateurs.