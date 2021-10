Salvador : Des milliers de manifestants contre le président Nayib Bukele

Plusieurs partis politiques, de gauche comme de droite, et d’organisations en tout genre ont manifesté dimanche à San Salvador contre le président Nayib Bukele.

«Bitcoin, l’arnaque», «Non à la dictature», «La démocratie ne se négocie pas, elle se défend», «A bas l’autoritarisme», a-t-on pu lire sur les pancartes brandies par les protestataires, qui défilaient à l’appel de plusieurs partis politiques de gauche comme de droite et d’organisations en tout genre.

Scepticisme

Le gouvernement a justifié cette mesure par la possibilité de réduire les frais de transfert sur les sommes envoyées au pays par les trois millions de Salvadoriens vivant à l’étranger, dont 2,5 millions aux États-Unis, et qui représentent 22% du produit intérieur brut du pays. Mais le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et la Banque Interaméricaine de Développement ont exprimé leur scepticisme et mis en garde le Salvador sur les risques de l’opération.