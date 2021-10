Suisse : Des milliers de manifestants contre les mesures anti-Covid

Des milliers de manifestants ont défilé une nouvelle fois samedi dans plusieurs villes suisses pour protester contre les mesures anti-Covid. Berne, de son côté, a accueilli une contre-manifestation.

À Lausanne, entre 800 et 1000 personnes ont défilé samedi pour dire «non» au pass sanitaire.

«Berset, ton pass on n’en veut pas», «Liberté» ont scandé les manifestants, sans masque, entre deux coups de sifflet à Lausanne au bord du Léman. À Lugano, à l’appel de l’association Les Amis de la Constitution, les opposants étaient environ 400. Intitulée «Homo pandemicus, quo vadis», la manifestation avait aussi pour but de dire non à la loi Covid 19, soumise en votation le 28 novembre.