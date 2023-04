République tchèque: Des milliers de manifestants dans la rue contre le gouvernement

Les manifestants ont notamment manifesté contre la décision du gouvernement du Premier ministre Petr Fiala d’augmenter les prix de l’énergie et de l’alimentation alors que l’inflation atteint les 15% dans ce pays membre de l’Union européenne et de l’Alliance atlantique.

Départ de l’OTAN réclamé

Aux cris de «démission» et «honte», ils ont défilé derrière des banderoles réclamant le départ de la République tchèque de l’OTAN et appelant à des pourparlers de paix en Ukraine. Le gouvernement tchèque a fourni une aide militaire et humanitaire substantielle à l’Ukraine depuis que ce pays a été envahi par la Russie en février 2022.