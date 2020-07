Mali

La mobilisation contre le président Keïta dégénère à Bamako

Des milliers de personnes ont manifesté dans la capitale malienne contre le président, à l'appel d'une coalition d'opposants. Ils ont ensuite occupé des locaux de la radio-télévision et des ponts. Un mort est à déplorer.

Médias publics et ponts bloqués, incendies sur la chaussée: la mobilisation contre le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a connu vendredi une nette escalade, lors d'une nouvelle manifestation à Bamako. Au moins une personne a été tuée.

Les tensions sont brutalement montées, à un niveau rarement atteint depuis un an dans la capitale, pour cette troisième grande manifestation organisée en deux mois par la coalition du Mouvement du 5 juin, formée de chefs religieux, d'hommes politiques et de la société civile. Les deux chaînes de la télévision publique malienne ORTM ne diffusaient plus vendredi après-midi, a constaté un journaliste de l'AFP.