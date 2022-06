Allemagne : Des milliers de manifestants défilent contre le G7 à Munich

Un important dispositif policier a été déployé dans le centre de la ville samedi, alors que les autorités veulent à tout prix éviter les violences qui avaient terni le sommet du G20 à Hambourg en 2017.

Des milliers de manifestants se sont rassemblés samedi à Munich contre la tenue du sommet du G7 qui débute dimanche dans la région, exhortant ses dirigeants à faire davantage pour le climat. Environ 4000 personnes, selon la police et 6000 selon les organisateurs se sont réunis à l’appel d’une quinzaine d’ONG de défense de l’environnement et de lutte contre les inégalités.

«Plus de renouvelables, pas de guerre»

Défenseurs de l’environnement et altermondialistes souhaitaient faire entendre leur voix avant que les dirigeants des sept pays les plus industrialisés de la planète ne se retrouvent jusqu’à mardi au château d’Elmau, à une centaine de kilomètres de là, au pied des Alpes bavaroises. Dans la foule bigarrée de militants mais aussi de retraités amoureux de la nature et de jeunes préoccupés par la crise climatique, des slogans étaient brandis sur des pancartes: «Nous n’avons qu’une planète», «Sauvez le monde, pas votre cul!», «Plus de renouvelables, pas de guerre».