Algérie : Des milliers de manifestants face à une répression qui s’accroît

Alors que les poursuites et les arrestations se multiplient au sein du pays, les Algériens sont à nouveau descendus dans la rue vendredi dans la capitale, au milieu d’un important déploiement des forces de l’ordre.

Les Algériens ont de nouveau manifesté vendredi lors de marches du mouvement populaire du Hirak, pour réclamer la fin de «l’injustice et (de) l’oppression» au moment où le régime intensifie sa répression à l’approche d’élections législatives.

«Violence, injustice et oppression»

Plusieurs milliers de personnes ont participé à la marche hebdomadaire à Alger à partir des quartiers populaires de Belouizdad (ex-Belcourt) et Bab El Oued, fiefs de la contestation, ainsi que de la grande artère Didouche Mourad, a constaté l’AFP.

«Vendredi 114: Stop Violence, Injustice et Répression», pouvait-on lire sur des pancartes, en référence à la 114e semaine de manifestations depuis la naissance du mouvement pro-démocratie le 22 février 2019.

«Violence, injustice et oppression», c’est «le résumé de la semaine», a déclaré un septuagénaire à l’AFP.

Les hirakistes ont défilé sans incident au milieu d’un important déploiement des forces de l’ordre dans le centre de la capitale et devant les bâtiments officiels, selon des journalistes de l’AFP.

Multiplication des poursuites judiciaires

Les marches du Hirak, qui ont repris fin février après un an de suspension à cause de la crise sanitaire, se déroulent dans un climat de répression accrue alors que le pouvoir veut imposer sa «feuille de route» électorale --via des législatives anticipées le 12 juin-- sans tenir compte des revendications de la rue.