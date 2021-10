Géorgie : Des milliers de manifestants pour la libération de l’ex-président

Mikheïl Saakachvili est incarcéré depuis son retour d’exil début octobre et a entamé une grève de la faim pour protester contre son emprisonnement.

Président de la Géorgie entre 2004 et 2013, Mikheïl Saakachvili, 53 ans, a été arrêté le 1er octobre à son retour d’un exil de huit ans et envoyé derrière les barreaux afin de purger une peine de six ans de prison pour «abus de pouvoir». Le flamboyant ex-président, désormais chef de file de l’opposition, rejette cette condamnation qu’il juge politique et dit avoir commencé une grève de la faim pour protester contre son emprisonnement