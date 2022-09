Belgrade : Des milliers de militants LGBTQ+ défilent malgré l’interdiction

Les manifestants ont néanmoins pu parcourir samedi quelques centaines de mètres sous la pluie, entre le Conseil constitutionnel et un parc proche, soit un trajet bien plus court que la marche des fiertés initialement prévue.

La Première ministre «fière»

D’importantes forces de police antiémeutes avaient été déployées aux abords du rassemblement et ont repoussé des petits groupes de contre-manifestants brandissant croix et insignes religieux, selon des journalistes de l’AFP.

Homophobie enracinée

«Il s’agit de beaucoup plus qu’une gay pride. Nous nous battons pour l’avenir de ce pays», a résumé Luka Mazzanti Jovicevic, un manifestant serbe. «J’ai été à plusieurs Prides mais celle-ci est légèrement plus stressante que les autres», a confié Yasmin Benoit, mannequin et activiste. «Je suis du Royaume-Uni où tout le monde est plus solidaire et où c’est plus commercial (…) Mais ici, c’est vraiment ce que doit être une Pride», a-t-elle ajouté, en référence au combat sociétal aux origines du mouvement.