COP26 – Climat : Des milliers de milliards nécessaires pour s'adapter

Les pays pauvres auraient besoin de sommes beaucoup plus importantes que celles en discussions à la COP pour faire face aux conséquences du changement climatique.

Pour aider les nations vulnérables à affronter la multiplication des sécheresses, des inondations ou des canicules liées au changement climatique, les milliards de dollars sur la table à la COP26 ne suffiront pas. Ce sont des milliers de milliards de dollars qui seront nécessaires, selon un projet de rapport obtenu par l’AFP. L’échec des pays riches à respecter leur promesse de porter à 100 milliards de dollars par an, à partir de 2020 leur aide climatique aux pays pauvres est un des contentieux les plus explosifs de la conférence sur le climat qui arrive à son terme.

Inondations, pénuries, migrations…

Et pourtant, cette enveloppe ne représenterait qu’un simple acompte face au véritable coût de l’adaptation aux impacts ravageurs du réchauffement de la planète, selon un projet de rapport des experts climat de l’ONU (Giec) qui doit être publié début 2022. Villes inondées, pénuries alimentaires, vagues de chaleur meurtrières, migrations de masse... «Les coûts d’adaptation sont considérablement plus élevés qu’estimé précédemment», selon le résumé du texte de 4000 pages. «Les dispositions existantes pour financer l’adaptation sont inadéquates face à l’ampleur anticipée des impacts climatiques.» La planète a gagné environ 1,1°C depuis l’ère pré-industrielle, entraînant déjà une multiplication des événements météo extrêmes.

Des coûts qui explosent

Et en l’état actuel des engagements des gouvernements, le monde se dirige vers un réchauffement dépassant les objectifs de l’accord de Paris de limiter cette hausse de température «bien en deçà» de 2°C, si possible 1,5°C. Or, plus la température s’élève, plus les coûts pour protéger la société augmentent, met en garde le Giec. Selon le projet de rapport, d’ici à 2050, les financements nécessaires pour l’adaptation pourraient ainsi atteindre 1000 milliards de dollars par an dans certains scénarios d’émissions. Dans un monde à +2°C, les coûts d’adaptation pour l’Afrique seule pourraient augmenter de «dizaines de milliards» chaque année.