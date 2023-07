«Mort à la Suède»: Des milliers de Pakistanais protestent contre l’autodafé du Coran

«Le Coran est notre ligne rouge», ont tonné les centaines de manifestants réunis sur ce marché, qui ont réclamé la rupture des liens diplomatiques avec la Suède et l’expulsion de son ambassadeur.

Une journée défense de la «sainteté du Coran»

Plus de 200 manifestations ont eu lieu dans la province très conservatrice du Khyber Pakhtunkhwa (nord-ouest), a indiqué à l’AFP un responsable local. «Nous demandons à la communauté internationale d’arrêter de persécuter les musulmans en créant une législation adaptée, et d’arrêter de profaner les religions et livres saints de chaque religion», a déclaré le prêcheur Tayyab Qureshi devant un millier de personnes à Peshawar, la capitale provinciale.