Inondations en Australie : Des milliers de personnes appelées à évacuer

L’Etat de Victoria – le deuxième plus peuplé d’Australie – est frappé par une brusque montée des eaux qui a notamment entraîné des évacuations dans la ville de Maribyrnong, située dans la banlieue de Melbourne. Le Premier ministre de cet État, Daniel Andrews, a rapporté que 500 maisons ont été «inondées» et que les secours ne peuvent plus accéder à 500 propriétés cernées par les eaux. «Ces chiffres vont certainement augmenter. Des hélicoptères effectuent actuellement une évaluation des dégâts», a déclaré M. Andrews vendredi en début d’après-midi.

«Vies en danger»

Le nord de la Tasmanie, un Etat insulaire situé au sud du Victoria, se préparait également vendredi à des inondations majeures. Des ordres d’évacuation massives ont été émis et quelque 120 routes ont été fermées à cause des fortes pluies. «Les inondations mettent des vies en danger», a déclaré le service d’urgence de l’Etat de Tasmanie, dans un communiqué.

Dérèglement climatique

L’Australie est en première ligne face aux conséquences du dérèglement climatique, avec des inondations, des feux de brousse, des cyclones et des sécheresses qui deviennent plus fréquents et plus intenses à mesure que la planète se réchauffe, préviennent les scientifiques.