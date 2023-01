Réforme des retraites : Des milliers de personnes défilent dans le froid à Paris

Deux jours après la journée de grève de jeudi, de nouvelles manifestations se sont déroulées ce samedi dans la capitale française à l’appel de LFI et d’organisations de jeunesse.

«Résistance!» «On est là, même si Macron ne le veut pas»: alors qu’un projet de loi prévoyant le recul de l’âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans doit être présenté lundi en Conseil des ministres, un cortège mené par les jeunes, mais brassant toutes les générations, a cheminé entre les places de la Bastille et de la Nation sans incident notable.

On était toutefois loin de l’affluence constatée lors de la journée de jeudi, qui avait réuni entre un et deux millions de manifestants dans toute la France selon les estimations. Revendiquant quelque 150’000 participants, les organisateurs peuvent se targuer d’avoir atteint leur objectif. D’autres comptages sont toutefois nettement plus mesurés: 12’000 personnes selon une source policière, 14’000 selon le cabinet Occurrence pour un collectif de médias.