Géorgie: Grosse manifestation contre la dérive prorusse du pouvoir

En Géorgie, des milliers de partisans de l’opposition se sont rassemblés devant le Parlement, dimanche, à Tbilissi, dans un contexte de critiques croissantes à l’égard du gouvernement, accusé de dérive autoritaire prorusse. À l’appel de la principale formation d’opposition, le Mouvement national uni (MNU), fondé par l’ex-président emprisonné Mikheïl Saakachvili, les manifestants ont brandi des drapeaux géorgiens, ukrainiens, américains et de l’Union européenne (UE), derrière une large banderole «Pour un avenir européen».

«Longue vie à Misha!» ont-ils scandé, en référence au surnom de Mikheïl Saakachvili, qui purge une peine de six ans de prison pour «abus de pouvoir» et dont l’état de santé n’a cessé de se dégrader, ces derniers mois. Les manifestants réclament la «libération des prisonniers politiques et la mise en œuvre des réformes» voulues par l’UE pour accorder à Tbilissi le statut de candidat à l’adhésion, a lancé le président du MNU, Levan Khabeichvili.